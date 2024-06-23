نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويسعي الفريق السماوي في هذا اللقاء بالفوز و حصد الثلاثة نقاط من أجل الحفاظ على صدارة الدوري.

يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 59 نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

تنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءا اليوم الأحد على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.