نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش تكشف عن موقف جمعها بمحمد صلاح بعد إصابتها بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على بودكاست مني الشاذلي وكشفت كندة علوش لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف وأنها تخضع للعلاج الكيماوي، ثم بعد ذلك ستقوم بعمل عملية جراحية وتستكمل العلاج مرة أخرى.

كندة علوش تكشف عن مكالمة جمعتها بمحمد صلاح

وتحدثت كندة علوش عن موقف جمعها بلاعب الكرة محمد صلاح عندما علم بمرضها حيث كشفت خلال الحلقة ذلك الموقف قائلة: "عمرو كان جالسًا عندما تلقى مكالمة خلال فترة مرضي. فجأة رأيته يقول "أه؟ أه، طبعًا، ما هذا؟" وكان يبدو متحمسًا ويقول "حبيبي، أنت حبيبي".

وتابعت: " ثم سأل الشخص على الطرف الآخر "هل هي بخير؟". بينما كنت مشغولة مع الأطفال وغير مركزة، سألته "من هو يا حبيبي؟". فأجابني "محمد صلاح". فسألته "من هو محمد صلاح؟" فرد قائلًا "محمد صلاااح". فسألته "محمد صلاح مو صلاح؟" فأجابني "نعم". فسألته "لماذا؟" فنحن بالتأكيد معجبون به وهو يعرف عمرو، لكن لا يوجد تواصل أو صداقة بينهما".

واستكملت قائلة: "عرف من أصدقاء مشتركين أنني مريضة، فحصل على رقمي واتصل بي. قال: "سمعت أنك متعبة ولم أستطع تجاهل الأمر، أردت إخبارك أن بيتي مفتوح لك في أي وقت إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص هنا أو إذا أردت إرسال الأوراق لي لأعرضها على الأطباء هنا".

بعد فترة، وجدت عمرو يتحدث بنفس الحماسة ويناديني. سألته: "من؟" فأجاب: "تعالي، هناك شخص يريد التحدث معك." عندما أمسكت الهاتف، قال: "محمد صلاح".

قلت له: "كيف حالك؟" فرد: "أخبريني كيف حالك". قلت: "أنا بخير جدًا الآن". كنت أتحدث بحماس، وكنت مفاجئة من نبرة صوته. ثم قال لي مرة أخرى: "أريدك أن تعرفي أن لديك عائلة وبيت هنا، واسمحي لي أن أطمئن عليك مجددًا".

واختتم حديثها قائلة: "إنه إنسان بسيط وصادق، لقد بحث عن رقمي واتصل مرتين عبر أشخاص يعرفهم عن بعد، وقال لي: "هل تعلمين كم أنت غالية علينا؟" فأجبته: "أنت الغالي".

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

آخر أعمالها تشمل بطولة مسلسل "ضي القمر" في عام 2020 ومشاركتها في فيلم "بلالين".

و تعد كندة علوش واحدة من الفنانات المتميزات في العالم العربي، حيث استطاعت أن تجمع بين التمثيل القوي والإخراج الناجح في مشاريع متعددة على مدار مسيرتها المهنية.