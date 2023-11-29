أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محسن النقيب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محسن النقيببعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل/ محسن علي النقيب، عضو اللجنة العامة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى مواقف الفقيد النضالية الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية، وانحيازه الدائم الى صف الوطن ومكتسباته الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، لافتا كذلك الى اسهامات الفقيد التنموية والإدارية وتفانيه الوظيفي طوال مسيرته العملية، ومن خلال تدرجه في الاعمال والمناصب الإدارية قبل وبعد الوحدة، وصولا الى تقلده منصب محافظ محافظة لحج، ووزيرا للتعلم الفني والتدريب المهني.

وتطرق رئيس المؤتمر الى حضور الفقيد السياسي والاجتماعي والثقافي والتزامه التنظيمي، وتمسكه بمبادئ وقيم المؤتمر ثقافة وممارسة عملية، معتبراً رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص وللوطن بشكل عام.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ وسام محسن النقيب، وجميع إخوانه، وكافة افراد الاسرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

