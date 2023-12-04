أخبار اليمن : طقس شديد البرودة يُسيطر على هذه المحافظات

طقس شديد البرودة يُسيطر على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إن معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية لا تزال تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، مع احتمال تشكل الصقيع الخفيف أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى.

وحسب المركز يتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة .

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب .

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.6 في ذمار، 3.8 في عمران، 4.1 في صنعاء، 5.2 في إب، 6.2 في السدة، 9.8 في المحويت.

ودعا كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.