أخبار اليمن : برد قارس ورياح شديدة في 7 محافظات

برد قارس ورياح شديدة في 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وهبوب رياح نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب مع احتمال تشكل الصقيع أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والجنوبي ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / 1.6 في ذمار، 2.4 في عمران، 3.8 في صنعاء، 7.2 في السدة، 7.5 في إب، 9.8 في المحويت.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرودة الشديدة.

وحث المزارعين ومربي النحل والدواجن ورعاة المواشي على اتباع الارشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من البرودة الشديدة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.