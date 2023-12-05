أخبار اليمن : بن حبتور يفتتح 11 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية

بن حبتور يفتتح 11 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسيةافتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه وزيرا الإدارة المحلية والمياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال علي القيسي والمهندس عبدالرقيب الشرماني وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم 11 مشروع مياه مزودة بمنظومة طاقة شمسية لتشغيل آبار المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة بتكلفة مليون و168 ألف دولار بتمويل حكومي.

شملت المشاريع التي تم افتتاحها، تركيب وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية لـ11 بئر مياه للمؤسسة في المواقع المستهدفة بمديريات الوحدة وآزال وصنعاء القديمة والسبعين والصافية والثورة والتحرير، في إطار توسيع خارطة خدمات المياه في أحياء ومناطق أمانة العاصمة.

ويستفيد من تلك المشاريع 117 ألفاً و392 نسمة في مختلف الأحياء والمناطق المستهدفة، بإجمالي مياه منتجة من مشاريع الآبار 88 ألف متر مكعب شهريا، بقدرة 1.55 ميجا وات من الطاقة الكهربائية عبر منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه.

إلى ذلك تفقد الدكتور بن حبتور والقيسي والشرماني وعُباد ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس، سير العمل في مشروع جسر النصر- تقاطع السائلة مع شارع النصر، بتمويل الأمانة بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

واطلعوا على مستوى الإنجاز وطبيعة الأعمال المنفذة ضمن مراحل مشروع جسر النصر البالغ طوله 508 أمتار مع أرصفة مشاه من جانبي الجسر لربط ضفتي السائلة ومرور المواطنين، وكذا تنفيذ المرحلة الأخيرة التي تشمل تنفيذ الجزء الخرساني المعلق وسط السائلة بطول 224 متراً.

كما تفقدوا سير تنفيذ مشروع تأهيل الخط الناقل الرئيسي للصرف الصحي في سائلة صنعاء، البالغ قيمته ستة ملايين و400 ألف دولار، والأعمال المنفذة ضمن مقاطع المرحلة الأولى.

واستمعوا من مدير مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس والمعنيين إلى شرح حول سير تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي يشمل استبدال الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي بسائلة صنعاء القديمة بطول خمسة كيلو و148 متراً، بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس".

واطلعوا على سير العمل بمشروع الصرف الصحي بحي النهضة بمديرية الثورة، ومستوى الإنجاز بالمشروع الذي يشمل توصيل خطوط الصرف الصحي بطول 12 ألفاً و333 متراً، يستفيد منه نحو 15 ألف نسمة، بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وعبر الدكتور بن حبتور في تصريح إعلامي عن الشكر للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والأجهزة المعنية بأمانة العاصمة على جهودها في تنفيذ المشاريع التي جرى افتتاحها وزيارتها اليوم بشكل عام وجسر تقاطع شارع النصر - السائلة بوجه خاص.

وقال "يسعدني وزملائي المسؤولين أن نزور المشروع الاستثنائي الكبير الذي لم يكن أحد يتخيل إنجازه خلال هذه الفترة الاستثنائية وعلى هذا النحو المميز إلا من زار الموقع وشاهد الأعمال التي يتم إنجازها ".

وأوضح أن فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى يهتم بهذه المشاريع بصورة عامة ومشروع الجسر المتعثر منذ فترة طويلة بوجه خاص انطلاقاً من أهميته للمواطنين والسائقين على حد سواء خاصة خلال موسم الأمطار.

ونوه بجهود أمين العاصمة ومساعديه وطاقم عمله على ما يتم إنجازه من خطوات في هذا المشروع الحيوي .. واصفا مشروع الجسر بالنوعي، تستحق قيادة أمانة العاصمة والعاملين فيها الشكر ويحسب لهم جميعاً ولتاريخهم وجهدهم التنموي.

وأكد بن حبتور أن التركيز على الأحياء الفقيرة والمحرومة وتزويدها بالخدمات الأساسية الملحة خاصة المياه والصرف الصحي هو جزء أساسي من اهتمام الحكومة .. منوها بديناميكية أمين العاصمة التي ساهمت في تحقيق كثير من المشاريع الخدمية والإنمائية خلال الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن منذ مارس 2015م حتى اليوم.