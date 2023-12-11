أخبار اليمن : 86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة

86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 86 صحفياً.

وقال المكتب في بيان مساء الاثنين: "عدد الصحفيين الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على القطاع وصل إلى 86".

وأضاف أن "اغتيال إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين يأتي في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقية".

ونشر المكتب أسماء هؤلاء الصحفيين الذين كان آخرهم محمد أبو سمرة، الذي استشهد أمس الأحد.