نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديفيد باديا: تفاجأت بأداء المنتخب الأولمبي.. وهذا الثنائي المصري قادر على اللعب لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ديفيد باديا، المدير الفني السابق لفريق الشباب بنادي برشلونة الاسباني، بأداء منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وتحديدا عقب تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الإسباني.

حيث تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق الفوز على نظيره إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس، كمتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

ديفيد باديا يتحدث عن أداء المنتخب الأولمبي

وأكد ديفيد باديا في تصريحات لبرنامج «رقم 10» مع الإعلامي كريم رمزي على القناة «الأولى»:" تعلم التمركز الصحيح مهم بالنسبة لقطاعات الناشئين واللاعبين الشباب بشكل عام، لا بد من أن يكون اللاعب يملك الحركية اللازمة ومميزا من ناحية الأداء."

وتابع:" في أكاديمية برشلونة يصل عدد المدربين إلى 100‪ مدرب وكل فريق لديه جهاز فني يتكون من 28 فردا".

ثم اكمل:" فوجئت بأداء منتخب مصر في أولمبياد باريس خاصة أمام إسبانيا وتحديدا من حمزة علاء حارس المرمى وإبراهيم عادل وأيضا محمد النني الذي يملك خبرة كبير".

وأشار:" منتخب مصر قادر على المنافسة على البطولة ولم أتوقع خسارة إسبانيا".

ثم اختتم ديفيد باديا:" إذا أردت أن أختار لاعب ليتواجد في برشلونة سأختار إبراهيم عادل وكذلك حارس المرمى حمزة علاء وأمامهما مستقبل كبير".