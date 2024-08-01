جدول منافسات البعثة المصرية اليوم في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل البعثة المصرية مشاركتها التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، حيث يشهد اليوم الخميس 1 أغسطس 2024، إقامة منافسات هامة في رياضات القوس والسهم، والسلاح، وتنس الطاولة، بالإضافة إلى بدء منافسات الشراع.

ويقدم موقع “دوت الخليج الرياضي”، جدول منافسات البعة المصرية اليوم الخميس، في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024” التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

تشارك البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 بعدد قياسي من اللاعبين، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين و16 لاعبًا احتياطيًا، بإجمالي 164 لاعبًا في 22 رياضة. تعد هذه البعثة الأكبر في تاريخ المشاركات العربية والإفريقية.

تعرف على مواعيد منافسات البعثة المصرية اليوم في أولمبياد باريس 2024

12 ظهرا (كرة طائرة شاطئية) مصر × إسبانيا

12:50 ظهرا (السلاح) مصر × إيطاليا - ربع النهائي

1:06 ظهرا (القوس والسهم) يوسف طلبة - دور الـ 64

1:15 ظهرا (الشراع) علي بدوي

4:35 عصرا (الشراع) خلود منسي

10:00 مساءً (تنس طاولة) عمر عصر × السويدي ترولس موريجارد