أخبار اليمن : هجوم يمني جديد مناصر لغزة (تفاصيل)

هجوم يمني جديد مناصر لغزة (تفاصيل)
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية اليوم عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الغاصب.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات، تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.
وأشار إلى أن عملية استهداف السفينتين يأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني والأمة.
وأفاد بأن العملية العسكرية ضد السفينتين، جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.
وجدد العميد سريع التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.
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