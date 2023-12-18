أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة القاضي عبدالرؤوف علي منصور

الوهباني يعزي بوفاة القاضي عبدالرؤوف علي منصوربعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي منصور عبدالحميد - رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 49 مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز، وذلك بوفاة نجله القاضي عبدالرؤوف علي منصور عبدالحميد، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وعبر الشيخ جابر باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام عن بالغ تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"