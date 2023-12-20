أخبار اليمن : بيان هـام صادر عن المؤتمر الشعبي العام

بيان هـام صادر عن المؤتمر الشعبي العاميتابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة.

والمؤتمر الشعبي العام وهو يبارك الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية فيما يخص منع السفن الصهيونية أو المتجهة إلى الكيان الصهيوني من العبور في البحر الأحمر وخليج عدن فإنه يؤكد أن هذه الخطوة تمثل استجابة لإرادة الشعب اليمني في دعم القضية الفلسطينية وموقفاً أخلاقياً وإنسانياً يتفق مع كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وهدفه كسر الحصار الصهيوني المفروض على غزة وإيقاف حرب الإبادة التي تمارس بحق سكانها، وإدخال الدواء والغذاء للمحاصرين.

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد التأكيد على أن ما يتم ترويجه عن تهديد للملاحة الدولية هو مجرد مزاعم عارية عن الصحة فحركة السفن التجارية غير المرتبطة بإسرائيل لا علاقة لها بالاجراءات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لتشدد على أن ما أعلن عنه من تشكيل قوة متعددة الجنسيات هو آجراء مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وهدفه عسكرة البحر الأحمر والبحر العربي وتعقيد المشهد بشكل كبير.

إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على حق الجمهورية اليمنية في اتخاذ الإجراءات المكفولة لها في حماية مياهها الإقليمية والدفاع عن نفسها بشتى الوسائل ضد أي اعتداء من قبل أي جهة كانت دون أي مبرر، كما يؤكد على أنه سيظل يقف ويساند الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه حتى إنهاء وطرد الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام

الأربعاء، 07 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م