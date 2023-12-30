أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بن ضبيع بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي بن ضبيع بوفاة شقيقه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ / عبيد سالم سعيد بن ضبيع، عضو اللجنة العامة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والى اخيه عوض سالم بن ضبيع، والى نجلي الفقيد عبدالله وسالم وكافة افراد الاسرة، وكافة ال بن ضبيع، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى سعيد سالم سعيد بن ضبيع، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الإنسانية والخيرية في خدمة المجتمع بمنطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، وإصلاح ذات البين في المنطقة.
وفي البرقية عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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