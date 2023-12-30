أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور العبدي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور العبديبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ / منصور صالح مرشد العبدي، احد القيادات المؤتمرية البارزة بمحافظة عمران، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / الشيخ حميد منصور صالح مرشد العبدي، واخوانه، وكافة آل العبدي بمديرية السود محافظة عمران، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"