أخبار اليمن : 22600 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

22600 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ91.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين في اليوم الـ91 للعدوان الغاشم على غزة.
وقالت الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 162 شهيداً و296 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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