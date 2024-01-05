أخبار اليمن : منتخب الناشئين يقترب من العاصمة صنعاء

منتخب الناشئين يقترب من العاصمة صنعاءيصل خلال الساعات القادمة المنتخب الوطني للناشئين المتوج بلقب بطولة غرب آسيا العاشرة إلى العاصمة صنعاء.

وحظي منتخب الناشئين باستقبال جماهيري كبير في عدة محافظات يمنية أثناء عودته من سلطنة عُمان عقب تتويجه بلقبه الآسيوي الثاني، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الانتصار التاريخي.

وتوجهت بعثة المنتخب مساء اليوم إلى صنعاء قادمة من محافظات ذمار، حيث تجاوزت قبل لحظات نقيل يسلح، وسط استعداد جماهيري كبير لاستقبالها بالعاصمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد دعت الجماهير الرياضية إلى الاحتشاد الفاعل لاستقبال المنتخب الوطني للناشئين يوم غدٍ السبت بالعاصمة صنعاء.

وأفادت الوزارة بأنها أعدت التجهيزات اللازمة للاحتفاء بمنتخب الناشئين الذين قدموا مستوى يشرف اليمن واليمنيين بانتزاع كأس بطولة غرب آسيا 2023 من المنتخب السعودي، مشيرةً إلى أن الاستقبال سيتم على ملعب المريسي بمدينة الثورة الرياضية بصنعاء الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت.

وأكدت أهمية الرعاية والاهتمام بالأبطال في الحاضر والمستقبل ودعمهم، ليرفعوا على الدوام، علم اليمن في المشاركات الخارجية ويحققوا الإنجازات المتوالية في المحافل الدولية.