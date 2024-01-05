أخبار اليمن : القسام لأهالي الأسرى: نتنياهو لا يأبه بموت أبنائكم

القسام لأهالي الأسرى: نتنياهو لا يأبه بموت أبنائكمحذرت كتائب القسام، عائلات جنود جيش الاحتلال المحتجزين لديها، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لا يأبه بموت” أبنائهم، داعية إياهم لـ”عدم الوثوق به”.

وقالت القسام، في رسالة مصورة، نشرتها، الجمعة، على منصة “تلغرام”: “إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا، نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، لأن شقيقه يوناتان، قُتل في محاولة لتحرير الأسرى”.

وأضافت: “نتنياهو يقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذُقت بموت أخي.. لا تثقوا به”.

وقُتل شقيق نتنياهو “يوناتان” الذي كان من ضمن قوات إسرائيلية خاصة عام 1976 في “عملية عنتيبي” بأوغندا، خلال عملية تحرير أسرى إسرائيليين احتجزوا على أيدي فلسطينيين.