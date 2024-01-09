أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 ينايرفي مثل هذا اليوم 9 يناير استشهد وأصيب عشرات المواطنين في جرائم يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.

ففي 9 يناير 2016، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منازلهم بمديرية بكيل المير في محافظة حجة.

وأصيب مواطنان في غارتين لطيران العدوان على منطقة الجمهوري بمديرية صعدة، كما شن عدة غارات استهدفت منطقة مرع بمديرية باقم، تسببت في أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

وأصيب مواطن جراء ست غارات لطيران العدوان على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب، أدت أيضاً إلى خسائر وأضرار مادية.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة مسيب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية والأحياء السكنية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان جراء قصف مروحية أباتشي تابعة للعدوان الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب بمحافظة تعز، فيما استشهد مواطن ومهاجر أفريقي في استهداف مروحية قارب صيد على ساحل منطقة الجديد في باب المندب.

وأصيبت أربع نساء من أسرة واحدة، جراء استهداف مرتزقة العدوان منزلهن في منطقة الزبيرة بمديرية حيفان بالمحافظة نفسها، في حين شن الطيران ثلاث غارات على جبل الشبكة بمديرية ذوباب وست غارات على السلسلة الجبلية في العمري، و19 غارة على مديرية المخا.

طيران العدوان شن غارة على منطقة ملاحا بمديرية المصلوب في محافظة الجوف ومثلها على منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وأربع غارات على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.

في محافظة صعدة شن الطيران المعادي خمس غارات على منطقتي السداد وآل مجدع بمديرية باقم، وست غارات على معسكر الأمن المركزي وغارة على الطريق العام في مران بمديرية حيدان، في حين تعرضت مناطق عفرة وآل الشيخ وعياش بمديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف مدفعي وصاروخي سعودي.

وشن طيران العدوان غارة على حريب نهم بمحافظة مأرب، وغارة على مفرق الحمى في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارتين على صحراء ميدي، وثلاث غارات على الشرفة والشبكة في نجران.

وفي 9 يناير 2018، استشهد 12 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان بعدة غارات سيارات محملة بالفحم في طريق النجيبة-حيس بمحافظة تعز.

الطيران المعادي شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة، في وقت شن الطيران ثلاث غارات على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة، وغارة على قسم شرطة الثورة شمال المدينة، وخمس غارات على مديرية باقم، وثلاث غارات على مديرية كتاف، وخمس غارات على مديرية رازح، وأربع غارات على مديرية مجز، و11 غارة على البقع، وتسع غارات قبالة نجران.

وتعرضت مناطق متفرقة بمديريتي باقم ورازح، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال منازل المواطنين ومزارعهم.

واستشهد مواطن جنوب حيس بمحافظة الحديدة، بنيران المرتزقة الذين منعوا المواطنين من انتشال جثته، كما قصفوا شمال وشرق مديرية حيس بأكثر من 30 قذيفة هاون، واستحدثوا نقطتين عسكريتين في إحدى الطرق الإسفلتية..

مرتزقة العدوان مشطوا بمختلف الأسلحة المتوسطة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بشكل مكثف بالمعدلات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه منطقة الشجن ومزارع المواطنين بالجربة في الدريهمي، كما قصفوا بمعدل رشاش باتجاه شرق مطار الحديدة.

وفي المحافظة نفسها، أطلق المرتزقة 164 قذيفة مدفعية، و44 صاروخ كاتيوشا باتجاه منازل ومزارع المواطنين ، حيث تم إطلاق 41 قذيفة هاون من قرية الشرف إلى محل الشيخ، و4 قذائف من كمران إلى قرية الدهموس، و3 قذائف باتجاه دوار الجمل، و25 قذيفة هاون على شمال وشرق حيس، و3 قذائف باتجاه فندق الاتحاد، و18 قذيفة مدفعية من شمال مخطط كمران إلى شرق جنوب قرية محل الشيخ.

كما أطلق المرتزقة عشر قذائف هاون من الجريبة باتجاه الزعفران، و13 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا، وعشر قذائف هاون باتجاه غرب حيس، وقذيفة هاون على المطار، وأربع قذائف هاون على الكوعي، وقذيفة هاون على شمال فندق القمة، وقذيفة مدفعية من الكسارة إلى محيط الاتحاد.

كما أطلقوا 39 صاروخاً من شمال مدرسة الجريبة إلى الزعفران، وخمسة صواريخ كاتيوشا من قرية الشرف إلى قرية محل الشيخ، وأطلقوا النار بشكل مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من جنوب الجريبة ومن مدرسة الجريبة إلى الزعفران، ومن الشرف إلى محل الشيخ، ومن الجريبة إلى جنوب الزعفران، ومن العقد باتجاه السفينة، ومن شمال قرية الشرف إلى شمال محل الشيخ، ومن قرية الشرف إلى شرقها، ومن الجريبة وغربها إلى الزعفران، ومن جنوب كمران، ومن مدرسة الجريبة، ومن شمال المدرسة إلى الزعفران وإلى محل الشيخ وما حولهما، ومن جنوب شرق مدينة الشعب إلى داخل المدينة، ومن حول شارع الخمسين باتجاه شرق المطار الحربي، ومن خلف سيتي ماكس باتجاه شارع صنعاء، ومن مصنع الحاشدي إلى شرق العقد، ومن بيوت الخباتية وجنوبها على الدريهمي.

ونفذ المرتزقة تمشيطاً كثيفاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من حول تبة الدفاع، ومن جنوب المنصة، ومن جنوب شرق مدينة الشعب، وباتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا وغرب حيس، ومن قرية الخباتية ومن مدرسة القعقاع على شمال حيس.

طيران العدوان شن غارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وست غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومثلها على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة واحدة على جبل العوف ومثلها على مفرق الوازعية، وغارتين على الضويحة في البرح بمحافظة تعز.

وفي 9 يناير 2021، شن الطيران التجسسي ست غارات على مديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة، فيما استحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات قتالية في قرية المرازفة جنوب الجاح في بيت الفقيه بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف الأعيرة النارية.

وقصف المرتزقة بـ 220 قذيفة مدفعية و بالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن طيران العدوان 14 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي وخمس غارات على مديرية حريب وثلاث غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية التحيتا، والطيران التجسيي سبع غارات على مديرية حيس، ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق.

طيران العدوان شن ست غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة، واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في منطقة قرن الاعجم بمديرية ريدة في محافظة عمران.

وشن الطيران المعادي 27 غارة على مديرية بيحان، و16 غارة على مديرية عين و30 غارة على مديريتي عين وعسيلان في محافظة شبوة، وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.