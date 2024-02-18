أخبار اليمن : إتلاف 600 كيلو من الأسماك في صنعاء

إتلاف 600 كيلو من الأسماك في صنعاء
أتلف فريق التفتيش في قطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية، اليوم، 600 كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في سوق البليلي بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي، أن إتلاف هذه الكمية تمَّ بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حيالها من قِبل فريق التفتيش الميداني.
وأشار إلى أن ضبط الأسماك الفاسدة وإتلافها يأتيان ضمن الإجراءات، التي تقوم بها وزارة الثروة السمكية، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات السمكية، وتوفيرها للمستهلك طازجة.
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