أخبار اليمن : عمليات عسكرية يمنية إزدواجية تستهدف سفن ومواقع حساسة للكيان الصهيوني

عمليات عسكرية يمنية إزدواجية تستهدف سفن ومواقع حساسة للكيان الصهيونيكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الاثنين عن عمليات عسكرية مزدوجة إستهدفت سفن معادية في مياه البحرين الاحمر والعربي، ومواقع حساسة للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العميد سريع أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

مشيرا بالتزامن مع ذلك الى استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.

منوها الى تنفيذ القوات البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

واضاف:" تأتي هذه العملياتُ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".