أخبار اليمن : الأجواء متقلبة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

الأجواء متقلبة.. تحذير من الأرصاد للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات وتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، مأرب وشبوة.

ويتوقع المركز هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد احياناً على محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، الجوف ومرتفعات لحج وأبين وحضرموت والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.

وأشار إلى تشكل الشابورة أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 32.8 ملم، إب - بعدان : 20.8، ذمار : 15.4، إب- السدة : 10.0، ذمار- رصابة : 2.8، تعز : 2.0، تعز- الحوبان : 1.8ملم.

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد أو عبور ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الشابورة أو الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.