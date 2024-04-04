أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33037

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33037
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33037 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75 ألفا و668 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 فلسطينيا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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