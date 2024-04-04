أخبار اليمن : شرف يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأغذية

شرف يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأغذيةبحث وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم مع ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لوران بوكيرا، الذي يزور العاصمة صنعاء حالياً، أوجه التعاون بين اليمن والبرنامج وحل أي إشكالات تعترض البرنامج وعملياته في بلادنا.

وفي اللقاء طالب الوزير شرف برنامج الأغذية العالمي بإعادة الكثير من المشاريع التي كان يقدّمها البرنامج وتوقفت مؤخراً، نظراً للحاجة الماسة لملايين اليمنيين لدعم برنامج الأغذية بسبب العدوان الأمريكي - السعودي ـ الإماراتي.

وأشار إلى أن الحكومة والجهات ذات العلاقة قدّمت وستقدم كافة التسهيلات الضرورية لاستمرار مشاريع برامج الأغذية العالمي خاصة وجهود البرنامج محل تقدير الكل لما تقدمه من خدمات تسهم إلى حد ما في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف دول العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي.

بدوره نقل ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تحيات المدير التنفيذي للبرنامج سيندي ماكين.

وأكد أن الوضع الإنساني في اليمن على رأس أجندة عمل البرنامج.. موضحاً أن البرنامج يعاني من نقص حاد في التمويل عالمياً ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع في العديد من الدول التي يساعدها البرنامج.

ولفت لوران بوكيرا إلى أن قيادة البرنامج تعمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة إضافية.