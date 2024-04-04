أخبار اليمن : المواصفات تحذر من التخزين السيئ للمكسرات

المواصفات تحذر من التخزين السيئ للمكسراتحذرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من التخزين والعرض السيئ للمكسرات.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن التخزين والعرض السيئ للمكسرات يؤدي إلى فساد هذه السلع بإصابتها بالفطريات والتي بدورها تقوم بإفراز السموم الفطرية بما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك عند تناولها وتتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام كافة المحلات باشتراطات التخزين والنقل والعرض لهذه السلعة وحفظها وتخزينها في درجة حرارة منخفضة لضمان سلامتها من التعفن وغيره.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد عند الشراء من خلو هذه المنتجات من الإصابات الحشرية والفطرية وتجنب الشراء من الباعة المتجولين والتخلص منها في حالة ظهور إصابات حشرية أو سموم فطرية أو مخلفات القوارض.