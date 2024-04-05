أخبار اليمن : رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح قوية على السواحل، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة قد تصحبها حبات البرد على محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع والبيضاء.

وقد تهطل أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، الجوف، مأرب، مرتفعات لحج، شمال أبين، شبوة والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن تصل سرعتها إلى 27 عقدة وأكثر، وكذلك تشكل الضباب على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة : 50.9 ملم، حجة : 35.0، شبوة ـ بيحان : 22.3، تعزـ المعافر : 15.8، إب ـ بعدان : 13.4، ذمارـ رصابة : 12.8، الضالع : 11.4، صنعاء-المطار: 10.4، إب ـ السدة: 04.5، ذمار: 4، عمران: 3 ، إب: 2.2 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على صعدة وجنوب غرب الجوف، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب البحر الأحمر وباب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل إلى 4 أمتار وأكثر.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.