أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل زيلع

مجيديع يواسي آل زيلعبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ /علي يحي ربيع زيلع، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ نبيل مقبول الجرب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية عبس محافظة حجة، والى اولاد الفقيد وكافة ال زيلع بمديرية عبس محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".