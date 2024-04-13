أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح سيف العلوي

دوت الخليج -

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح سيف العلوي

بعث الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل القومي البارز الشيخ صالح سيف مقبل العلوي ..

وأشاد لبوزة في البرقية التي وجهها إلى سيف صالح سيف مقبل واخوانه وكافة ابناء ردفان خاصة ولحج وعدن عامة بمناقب الفقيد الذي كان أحد أبرز مناضلي الجبهة القومية ضد الاحتلال البريطاني والمدافعين عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والنظام الجمهوري .

وأشار نائب رئيس المؤتمر إلى أن الفقيد كان واحدا من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديريات ردفان محافظة لحج عام 1990م وانتخب عضو لجنه دائمه رئيسيه وكان احد الذين تم تكريمهم من قبل رئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابوراس كما أنه كان شخصية اجتماعية مرموقة واحد من يسعون لإصلاح وحل مشاكل الناس .

وعبر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه بوفاة المناضل الشيخ صالح سيف مقبل العلوي سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون