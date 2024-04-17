أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحر

توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية واضطراب البحر في السواحل الشرقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، حضرموت، المهرة وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومأرب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، واضطراب البحر في السواحل الشرقية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 40.0 ملم، سيئون : 19، تعز. الحوبان : 07.9، إب. بعدان : 06.6ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة بعضها غزيرة على وادي حضرموت وأجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر أيضاً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

المركز حذر كذلك مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في سواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

