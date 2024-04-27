أخبار اليمن : الصحة تدين جريمة المرتزقة في مقبنة تعز

الصحة تدين جريمة المرتزقة في مقبنة تعز
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان، جرائم وانتهاكات مرتزقة العدوان بحق المواطنين في محافظة تعز والتي كان آخرها جريمة استهداف مناطق آهلة بالسكان ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وطفلتين.
واستنكرت الوزارة في بيان، استهداف الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان قرية الشجين في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة والذي تسبب في إزهاق أرواح ثلاث نساء وطفلتين أثناء قيامهن بجلب الماء من إحدى الآبار.
وأكد البيان أن هذه الجرائم تمثل امتدادا لآلاف الجرائم والمجازر والانتهاكات التي اقترفها العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني طيلة التسع السنوات الماضية، والتي نجم عنها عشرات الآلاف من الضحايا جلهم من الأطفال والنساء.
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