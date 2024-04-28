أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية وأجواء حارة نسبياً

توقعات بأمطار رعدية وأجواء حارة نسبياًتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة نسبياً في الصحارى والسهول الساحلية ورياح نشطة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع حالة عدم استقرار ماطرة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 48 ساعة القادمة يصل تأثيرها لاحقاً إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، شمال أبين، الضالع، لحج، ذمار، البيضاء، المحويت، ريمة وصنعاء.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يتخللها الرعد على أجزاء من محافظات عمران، حجة، صعدة، الجوف، مأرب، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن، وأجواء حارة نسبياً في الصحارى والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 37 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز-المعافر : 44.2 ملم، الضالع : 9.8، ذمار : 9.6، إب-بعدان : 6.8، إب-السدة : 2.3، إب : 0.7

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، البيضاء، لحج، الجوف، مأرب، شبوة وهضبة حضرموت، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة نسبياً أثناء النهار.