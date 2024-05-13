أخبار اليمن : صحة غزة: استشهاد 500 من الطواقم الطبية منذ 7 أكتوبر

صحة غزة: استشهاد 500 من الطواقم الطبية منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 219 يوما.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن 138 ممرضا استشهدوا أيضا جراء قصف الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بـ"حماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و 34 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و 755 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمات أممية.
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