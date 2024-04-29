أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد الفقيه

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد الفقيهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالحميد سيف الفقيه، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمد سيف الفقيه، ونجل الفقيد محمد عبدالحميد سيف الفقيه وإخوانه، بمناقب الراحل الذي يُعد أحد مشائخ مديرية القبيطة بمحافظة لحج، وأحد الشخصيات الإجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الفقيه في مديرية القبيطة محافظة لحج بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".