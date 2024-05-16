أخبار اليمن : ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 8755

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 8755ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و755 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات "بلغت أكثر من 8755، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون مساء الأربعاء وفجر الخميس".​​​​​​​

وتوزعت الاعتقالات التي نفذها الجيش مساء الأربعاء وفجر الخميس في محافظات الخليل (جنوب)، وقلقيلية ونابلس وجنين وطوباس (شمال).

وتشمل هذه الحصيلة الإجمالية مَن أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم لاحقا ومَن يستمر في اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.