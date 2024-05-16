أخبار اليمن : استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في غزة

استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في غزةأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة “إكس”، أن 15 ألفا و103 من أطفال غزة استشهدوا جراء الاعتداءات والانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة أشهر.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 223 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان أسفرت عن استشهاد 35272 مواطنا وإصابة 79205 آخرين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.