أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من مخاطر الساعات القادمة

الأرصاد يحذر من مخاطر الساعات القادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، واضطراب البحر حول الأرخبيل وشرق خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يتخللها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ولحج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بسقطرى: 18ملم، وذمار : 11.6، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على محافظات صعدة، شبوة، هضبة حضرموت وشمال أبين.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

كما حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وعدم عبور الجسور الأرضية.

كذلك حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.