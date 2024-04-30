أخبار اليمن : شرف يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

شرف يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدةالتقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "الأونمها" - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة اللواء مايكل بيري.

وفي اللقاء أشاد الوزير شرف بجهود رئيس وأعضاء فريق دعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية.. مؤكدا حرص صنعاء على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب وضمان سلامة الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية ثابتة في موقفها الإنساني والأخلاقي في منع مرور أي سفينة ذات علاقة بالكيان الصهيوني، حتى إيقاف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق.

وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور، لما من شأنه إنجاح مهامهم.

من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، استمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في عملها بالشكل المطلوب.. معبرا عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.