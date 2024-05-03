أخبار اليمن : الفصائل الفلسطينية تشيد بمواقف اليمن وقواته المسلحة

الفصائل الفلسطينية تشيد بمواقف اليمن وقواته المسلحةأشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بمواقف اليمن وقواته المسلحة، مؤكدة أن "هذه المواقف الشجاعة والبطولية تمثل الموقف الذي يجب على العرب والمسلمين جميعًا تبنيه والعمل به"، موجهةً التحية للشعب اليمني بكافة أطيافه وفصائله الحية.

وأضافت في بيان لها، "لقد تابعت فصائل المقاومة الفلسطينية باعتزاز وفخر المسيرات الشعبية الكبرى التي خرج فيها الشعب اليمني ليعبر عن أصالته وشجاعته وليؤكد باسم كلّ العرب والمسلمين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة جمعاء، وما من شيء يمكن أن يحول دون استجابة الضمير العربي والإسلامي لنداء فلسطين وأداء الواجب لنصرتها وإسناد شعبها ومقاومتها الباسلة".

ولفتت إلى أن "الترجمة العملية لهذه المواقف ⁠قد جاءت بالأفعال قبل الأقوال من خلال ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد والعمل على قطع خطوط الإمداد للكيان الصهيوني وداعميه حتّى يتم وقف حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزّة خصوصًا وفلسطين عمومًا".

ودعت الفصائل الفلسطينية "الشعوب والقوى والتيارات في العالم العربي والإسلامي إلى دعم وتأييد المواقف اليمنية لما تمثله من موقف متقدم وعملي في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية وتهديدات العدوّ الصهيوني بشن هجوم بري ضدّ مدينة رفح".