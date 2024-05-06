أخبار اليمن : 34735 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

34735 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و735 شهيداً و78 ألفاً و108 مصابين، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق عائلات في القطاع أدت إلى استشهاد 52 شخصاً وإصابة 90 آخرين.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ 213 يوماً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، واستهداف المنشآت الصحية والمناطق السكنية، ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية بالمنطقة منذ عقود طويلة.