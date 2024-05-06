أخبار اليمن : إحالة 18 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة

إحالة 18 متهماً في قضايا فساد إلى النيابةأقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدن محمد المتوكل، إحالة 18 متهماً في عدد من قضايا الفساد الجسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.

يأتي إحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، حيث بلغ حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا 307 ملايين و160 ألف ريال.

كما أقرت الهيئة تدابير وإجراءات الحجز على أموال المتهمين بما يعادل حجم الضرر بالمال العام في قضايا الفساد المحالة، وتوقيف المتهمين عن العمل.

ووجهت الهيئة باستكمال إجراءات التحري والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ اثنين مليار و356 مليوناً و241 ألف ريال، وتعقب المنظمات التي كان يجب أن تعزّز وتمول مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها.