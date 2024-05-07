أخبار اليمن : صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال

صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريالبدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، مساء اليوم، صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين لشهر شوال 1445هـ، عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن عدد المستفيدين من صرف الإعاشة 57 ألفا و410 أبناء وبنات، بإجمالي مبلغ مليار و145 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن مشروع الإعاشة ضمن مشاريع الهيئة المستمرة، وجهودها الحثيثة لدعم ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، ومساعيها المخلصة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.