أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي سمنان

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي سمنانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي بن علي سعيد سمنان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ مهدي علي سعيد سمنان عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 109 بمديرية القفر وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية المشرفة ودورة الاجتماعي المتميز وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل سمنان بمديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".