أخبار اليمن : انتشال جثامين 50 شهيداً من مخيم جباليا

انتشال جثامين 50 شهيداً من مخيم جبالياانتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني في غزة، جثامين أكثر من 120 شهيداً، لليوم الثالث على التوالي عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن الطواقم تمكنت من انتشال جثمان 50 شهيدا، بعد أن انتشلت أكثر من 70 شهيدا، بينهم 20 طفلا يوم الجمعة الماضي، فميا تواصل البحث عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير، وحتى عيادات ومقرات ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي لم تسلم هي الأخرى من آلة التخريب.

وتكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها الاحتلال، وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين، والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة، بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها، وبلدة بيت لاهيا المجاورة شمالا.

وعلى مدار 20 يوما، عاث جيش الاحتلال تخريبا وتدميرا في مخيم جباليا، مستخدما سياسة الأرض المحروقة، ما تسبب في استشهاد وجرح المئات، ونزوح قسري لنحو 200 ألف مواطن، وتدمير مربعات سكنية كاملة، وحرق وقصف المنشآت العامة والخدمية، وبدا المشهد من هوله وكأن المنطقة تعرضت لزلزال مدمر.