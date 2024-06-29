أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي بوفاة الإعلامي الاغبري

رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي بوفاة الإعلامي الاغبريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي الكبير الأستاذ عبدالعزيز شايف الأغبري مدير عام البرامج الأسبق بإذاعة صنعاء والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وعطائه المعرفي والثقافي وإسهاماته في تأسيس العمل الإذاعي واثراء العمل الإذاعي وتطوير محتواه وتنويع برامجه منذ مابعد ثورة 26 سبتمبر وعلى مدى نصف قرن من الزمن

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيقي الفقيد الدكتور فضل شايف الأغبري ، الأستاذ غازى شايف الأغبري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وزير العدل الأسبق، والأخ رمزي شايف الأغبري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكيل وزارة الشباب والرياضة، والى نجل الفقيد الأخ محمد عبدالعزيز شايف الأغبري، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

