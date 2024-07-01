أخبار اليمن : جهود حكومية لاستئناف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

جهود حكومية لاستئناف صرف مستحقات الضمان الاجتماعيأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال لقائه اليوم وزير الشئون الإجتماعية والعمل، عبيد بن ضبيع، على آخر المستجدات المتصلة بصرف مبالغ الضمان الإجتماعي.

واستعرض الوزير بن ضبيع، الجهود المبذولة من قبل الوزارة ونتائج التواصل مع الجهات المانحة لتوفير المبالغ اللازمة لاستئناف عملية الصرف للمستفيدين من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير، المشروطة وفق المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج التواصل إلى مجلس الوزراء والمجلس السياسي الأعلى للإطلاع والتوجيه بما يلزم بهذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى مشروع خطة الوزارة للعام 1446ھ، والتي تغطي مختلف المهام المتصلة بالوزارة والوحدات الادارية التابعة لها، وفي المقدمة مايتصل بالرؤية الوطنية، ومواصلة تعزيز وتطوير مستوى الرعاية لمختلف الشرائح المستهدفة في نشاط الوزارة والجهات التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و الخيرين من أبناء المجتمع، مستعرضا مستوى التنفيذ في خطة العام الجاري 1445ھ، وما تم تحقيقه من إنجازات برغم شحة الإنجازات.

وبارك بن حبتور، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لاستئناف صرف مستحقات الضمان الإجتماعي عبر مشروع الحوالات النقدية الطارئة بما يمثله من اهمية للمستفيدين في ظل الظرف الراهن، منوها بالانشطة المنفذة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.