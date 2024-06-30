أخبار اليمن : 9450 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

9450 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9450 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 مواطناً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني".
وذكر البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أشقاء وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، وطولكرم، ونابلس، والقدس.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
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