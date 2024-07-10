أخبار اليمن : حماس تدعو لمسيرات غضب في العالم

حماس تدعو لمسيرات غضب في العالمدعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، لمسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها: إن "المجزرة التي نفّذها العدو الفاشي اليوم في مدرسة العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 من النازحين فيها؛ تمثل إمعاناً في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد شعبنا الأعزل".

وأشارت إلى أن "ما يشهده قطاع غزة من تصعيد للعدوان الإجرامي الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز النزوح، هو تأكيدٌ من حكومة الإرهاب الصهيونية على مضيها في جرائم القتل وحرب الإبادة غير آبهةٍ بعواقب جرائمها".

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر إلى "تجديد انتفاضتهم وحراكهم نصرةً لشعبنا في قطاع غزة، والخروج فوراً إلى الساحات والميادين بمظاهرات ومسيرات غضب حاشدة في كل مدن العالم، وتصعيد الاحتجاجات والضغط في كل المحافل والساحات، حتى وقف المحرقة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة".

كما دعت أهالي الضفة الغربية وشبابها الثائر، إلى تفعيل كل أدوات الدعم والإسناد، والاشتباك مع هذا العدو المجرم، وتصعيد المشاركة في معركة طوفان الأقصى، حتى دحر العدوان عن أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها.

