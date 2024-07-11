أخبار اليمن : انتشال جثامين 60 شهيداً من حي الشجاعية

انتشال جثامين 60 شهيداً من حي الشجاعيةانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني، اليوم، جثامين أكثر من 60 شهيداً من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان في أعقاب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن حي الشجاعية بات منطقة منكوبة بسبب العدوان الإسرائيلي، وأن الطواقم انتشلت جثامين أكثر من 60 شهيدا من تحت الأنقاض بالحي، لافتاً إلى بقاء عشرات الضحايا الآخرين تحت الأنقاض.

وقال -في مؤتمر صحفي- إن الاحتلال دمر أكثر من 85 بالمئة من المباني السكنية بالحي الذي أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، وعيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن، تاركا وراءه دمارا هائلا حول الشجاعية إلى أطلال بعد قصف مربعات سكنية بالكامل وجرف شوارع واستهداف البنية التحتية.

وأكد أن طواقم الدفاع ممنوعة من الدخول إلى حي الشجاعية لتلبية استغاثة المحاصرين وانتشال الشهداء، مطالبا بتوفير الوقود بشكل عاجل وكذلك المعدات لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من أداء مهامها.

وفي غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال توغلها في "حي تل الهوى" وعدة أحياء في مدينة غزة، حيث تدمر كل مناحي الحياة فيها، وسط أنباء عن استشهاد 50 مواطنا على الأقل، وبقاء عائلات محاصرة دون التمكن من الوصول إليها.

وقد ارتفع، وفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 38345 شهيدا، بالإضافة إلى 88295 مصاباً في حصيلة غير نهائية.