أخبار اليمن : الأونروا: الضفة الغربية تواجه "حرباً صامتة"

الأونروا: الضفة الغربية تواجه "حرباً صامتة"قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الضفة الغربية تواجه "حربا صامتة"، جراء الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة "بدت كأنها منطقة صراع صغيرة" بسبب الدمار الذي خلفه فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان، بالتزامن مع العدوان الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 573 شهيداً، من بينهم 138 طفلاً، بالإضافة إلى نحو 5350 جريحا، كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى نحو 9600 حالة.