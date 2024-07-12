أخبار اليمن : كورونا يخلف 1700 قتيل أسبوعياً

كورونا يخلف 1700 قتيل أسبوعياًأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كوفيد 19 "كورونا" لا زال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس".

ونبه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي، من خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات.

وأوضح غيبرييسوس إلى أنه رغم استمرار تسجيل وفيات فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح /كوفيد-19/ في غضون 12 شهرا من آخر جرعة لهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت نهاية "كوفيد-19" كحالة طوارئ صحية عالمية في مايو 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في منطقة ووهان بالصين أواخر 2019 ، وحثت المنظمة الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.