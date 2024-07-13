أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا مجزرة المواصي بخان يونس

ارتفاع ضحايا مجزرة المواصي بخان يونسأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال بحق النازحين في منطقة مواصي بمحافظة خان يونس، إلى 90 شهيداً، نصفهم من الأطفال والنساء، و300 جريح، بينهم إصابات حرجة وخطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي التي تعج بخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، بينهم عناصر من طواقم الإنقاذ والإسعاف خلال محاولتهم إخلاء الشهداء والمصابين.

كما ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى 20 شهيدا وعشرات الجرحى، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مصلى قرب المسجد الأبيض في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38443 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88481 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.